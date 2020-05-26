Количество зараженных коронавирусом в России превысило 362 тысячи человек
Сегодня, 12:53Здоровье и экологияФото: pixabay.com
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
За минувшие сутки в России выявлено еще 8915 случаев заражения коронавирусной инфекцией в 83 регионах, сообщает оперативный штаб.
Сюжеты: Коронавирус
Отмечается, что у 3668 человек заболевание протекает без клинических проявлений.
В общей сложности в стране зарегистрировано 362 342 случая заболевания COVID-19. При этом число выздоровевших составляет 131 129 человек.
За сутки по выздоровлению из больниц выписано 12 331 человек. Это уже второй случай, когда число заболевших ниже, чем количество вылечившихся пациентов.
Кроме того, за сутки скончались 174 пациента. Общее число летальных случаев составляет 3807 человек.
По данным Роспотребнадзора, под медицинским наблюдением на данный момент находится больше 292 тысяч россиян.
Материалы по теме
Сообщите новость редакции TagilCity.ru! Пишите pressa@tagilcity.ru.
Звоните +7 (3435) 499-334
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей