Количество зараженных коронавирусом в России превысило 362 тысячи человек

Отмечается, что у 3668 человек заболевание протекает без клинических проявлений.

В общей сложности в стране зарегистрировано 362 342 случая заболевания COVID-19. При этом число выздоровевших составляет 131 129 человек.

За сутки по выздоровлению из больниц выписано 12 331 человек. Это уже второй случай, когда число заболевших ниже, чем количество вылечившихся пациентов.

Кроме того, за сутки скончались 174 пациента. Общее число летальных случаев составляет 3807 человек.