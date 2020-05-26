Медики скорой Екатеринбурга пожаловались, что не могут оформить страховки по COVID-19

Четырем медикам не оформляют положенную страховку, так как они не могут доказать, что заразились новой инфекцией на работе. Напрямую с инфицированными коронавирусом медики не работали, однако часто выезжали в «красные зоны» больниц, куда направляют больных COVID-19.

В скорой помощи уверяют, что только от пяти сотрудников поступили заявления на выплату страховки, однако ни один из них не работает на данной подстанции. Оперштаб добавил, что в случаях инфицирования медика то учреждение, где он проходил лечение, сразу сообщает об этом в ФСС. В течение суток комиссия, в которую входят представители соцстраха, скорой помощи, профсоюза и больницы, где медик проходил лечение, решают вопрос о назначении выплат. Поэтому медработникам необходимо обратиться в то учреждение, где их лечили, и потребовать оформить страховку.