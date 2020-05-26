На четвёртой овощебазе в Екатеринбурге санврачи нашли только одно нарушение

Единственным нарушением стало то, что в одном из павильонов не было бесконтактного градусника. Эту информацию санврачи занесли в протокол обследования торговых точек. Данных о коронавирусе среди сотрудников у оперштаба нет.

Внеплановую проверку организовало министерство общественной безопасности после обращения одного из подписчиков губернатора Евгения Куйвашева в Instagram.