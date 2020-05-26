На четвёртой овощебазе в Екатеринбурге санврачи нашли только одно нарушение
Оперативный штаб Свердловской области опубликовал итоги рейда, который провели на овощебазе №4 Екатеринбурга 26 мая, пишет 66.ру.
Единственным нарушением стало то, что в одном из павильонов не было бесконтактного градусника. Эту информацию санврачи занесли в протокол обследования торговых точек. Данных о коронавирусе среди сотрудников у оперштаба нет.
Внеплановую проверку организовало министерство общественной безопасности после обращения одного из подписчиков губернатора Евгения Куйвашева в Instagram.
Уралец, назвавший себя нелегальным мигрантом, написал главе региона о больных коронавирусом перекупщиках, работающих на овощебазе. Инфицированные якобы не обращаются к врачам, чтобы избежать выдворения за пределы России. Куйвашев предупредил подписчика об ответственности за фейковые новости, однако обращение было принято к сведению – на объект выехали сотрудники роспотребнадзора и росгвардии.