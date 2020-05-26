Под Нижним Тагилом обнаружена незаконная свалка площадью в квадратный километр

Изначально сотрудники прокуратуры искали место с выброшенной партией просроченной газировки, которую в начале мая обнаружил местный житель. По информации ведомства, на 15 квадратных метрах находились три кубометра пластика. Уставить того, кто выбросил бутылки, пока не удалось.

Во время осмотра данной свалки сотрудники прокуратуры в 60 метрах обнаружили еще одну со множеством автомобильных шин, пластика и строительного мусора. Ее площадь оказалась почти один квадратный километр.