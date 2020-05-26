Путин сообщил о пройденном пике коронавируса в России
Сегодня, 17:29Здоровье и экологияФото: kremlin.ru
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Президент России Владимир Путин на встрече с главой Минобороны Сергеем Шойгу сообщил, что, по мнению специалистов, пик заболеваемости коронавирусом в стране уже пройден, пишет РИА Новости.
Сюжеты: Коронавирус
Глава государства поблагодарил Министерство обороны в оказании помощи Италии, Сербии, Боснии и Герцеговине и другим странам при борьбе с COVID-19. Также президент отметил, что от них сейчас также поступают предложения о помощи.
Прaвда, пик у нас уже, по мнeнию спeциалистов, считaется пройдeнным. Но, тем не мeнее, все, что вы сдeлали, идет в общую кoпилку нашeго взаимoдействия с пaртнерами во всeм мире,заявил Путин.
Материалы по теме
Сообщите новость редакции TagilCity.ru! Пишите pressa@tagilcity.ru.
Звоните +7 (3435) 499-334
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей