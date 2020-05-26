СК одного из районов Екатеринбурга закрыли на карантин по коронавирусу
Сегодня, 22:42Здоровье и экологияФото: 1Mediainvest.ru
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СУ СК Орджоникидзевского района Екатеринбурга закрыли на карантин по коронавирусу, пишет 66.ру.
Сюжеты: Коронавирус
Вынужденной мерой в данной ситуации стал перевод по одному из сотрудников других отделов СК столицы Урала на организацию и проведение следственных действий в Орджоникидзевском. По информации источника издания, руководителем временного подразделения ведомства стал один из следователей СУ Шали.
В пресс-службе СК обещали прокомментировать данную ситуацию позднее.
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