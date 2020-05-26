СК одного из районов Екатеринбурга закрыли на карантин по коронавирусу

Вынужденной мерой в данной ситуации стал перевод по одному из сотрудников других отделов СК столицы Урала на организацию и проведение следственных действий в Орджоникидзевском. По информации источника издания, руководителем временного подразделения ведомства стал один из следователей СУ Шали.