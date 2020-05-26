В Екатеринбурге санврачи проверяют овощебазу № 4 после сообщения о вспышке COVID-19
Сегодня, 16:38Здоровье и экологияФото: 1Mediainvest.ru
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
В Екатеринбурге сотрудники Роспотребнадзора и Росгвардии устроили проверку на четвертой овощебазе. Накануне подписчик страницы в Instagram свердловского губернатора Евгения Куйвашева, представившись нелегальным мигрантом, сообщил, что на овощебазе вспышка коронавируса, пишет портал 66.ру.
Сюжеты: Коронавирус, Екатеринбург
По информации Роспотребнадзора, проверка организована министерством общественной безопасности.
Издание Znak сообщило, что рейд проходит 25 и 26 мая. При этом с чем он связан пока не известно. Накануне один из подписчиков Instagram Евгения Куйвашева, представившись нелегальным мигрантом, рассказал, что многие работники овощебазы болеют COVID-19, а некоторые из них якобы уже умерли.
По словам мужчины, к врачам люди не обращаются, так как находятся в России нелегально и боятся выдворения из страны.
Евгений Куйвашев в свою очередь предостерег подписчика от таких слов, потому что «распространение такой информации чревато неприятностями». Также губернатор отметил, что в выходные санврачи не выявили вспышки коронавируса на овощебазе.
Материалы по теме
Сообщите новость редакции TagilCity.ru! Пишите pressa@tagilcity.ru.
Звоните +7 (3435) 499-334
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей