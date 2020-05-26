В Екатеринбурге санврачи проверяют овощебазу № 4 после сообщения о вспышке COVID-19

По информации Роспотребнадзора, проверка организована министерством общественной безопасности.

Издание Znak сообщило, что рейд проходит 25 и 26 мая. При этом с чем он связан пока не известно. Накануне один из подписчиков Instagram Евгения Куйвашева, представившись нелегальным мигрантом, рассказал, что многие работники овощебазы болеют COVID-19, а некоторые из них якобы уже умерли.

По словам мужчины, к врачам люди не обращаются, так как находятся в России нелегально и боятся выдворения из страны.