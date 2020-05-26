В Нижнем Тагиле впервые за восемь дней не подтверждено случаев заражения COVID-19

В Свердловской области новые случаи подтверждены в 15 населенных пунктах. Самое большое количество заболевших находится в Екатеринбурге. Там число случаев составляет 115. Кроме того, подтверждено еще два летальных случая. В общей сложности от инфекции в регионе скончались 20 человек.