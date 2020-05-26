В Нижнем Тагиле впервые за восемь дней не подтверждено случаев заражения COVID-19
Сегодня, 13:16Здоровье и экологияФото: pixabay.com
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В Нижнем Тагиле, по данным оперативного штаба Свердловской области, за минувшие сутки не выявлено ни одного случая заражения коронавирусом.
Сюжеты: Коронавирус, Нижний Тагил
Таким образом, количество заболевших в городе составляет 119 человек.
В Свердловской области новые случаи подтверждены в 15 населенных пунктах. Самое большое количество заболевших находится в Екатеринбурге. Там число случаев составляет 115. Кроме того, подтверждено еще два летальных случая. В общей сложности от инфекции в регионе скончались 20 человек.
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