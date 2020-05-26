В Свердловской области 35 пациентов с COVID-19 вылечены с помощью переливания плазмы
Сегодня, 19:16Здоровье и экологияФото: 1Mediainvest.ru
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В Свердловской области 35 человек с коронавирусом были вылечены с помощью переливания плазмы тех, кто уже переболел инфекцией. Об этом на своей странице в Instagram рассказал губернатор региона Евгений Куйвашев.
Сюжеты: Коронавирус
По его словам, эффективность такого метода лечения оценивается специалистами в 70%. Переливание плазмы применяют в больницах № 40, 24 и 6 Екатеринбурга. Все желающие сдать плазму могут сделать это на областной станции переливания крови.
За все время у нас доноры обеспечили доз примерно на 65 пациентов,отметил губернатор.
Напомним, ранее в минздраве Свердловской области рассказали, что благодаря переливанию плазмы удалось спасти несколько тяжелобольных пациентов с COVID-19.
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