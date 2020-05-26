В Свердловской области 35 пациентов с COVID-19 вылечены с помощью переливания плазмы

По его словам, эффективность такого метода лечения оценивается специалистами в 70%. Переливание плазмы применяют в больницах № 40, 24 и 6 Екатеринбурга. Все желающие сдать плазму могут сделать это на областной станции переливания крови.

За все время у нас доноры обеспечили доз примерно на 65 пациентов,отметил губернатор.