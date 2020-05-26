В Свердловской области число зараженных коронавирусом превысило четыре тысячи человек

Самое большое количество случаев выявлено в Екатеринбурге. Там положительный диагноз поставлен 166 пациентам. Остальные заболевшие находятся в Асбесте, Березовском, Богдановиче, Верхней Пышме, Дегтярске, Заречном, Кушве, Нижних Серьгах, Новоуральске, Первоуральске, Ревде, Реже, Среднеуральске, Шали. Более того, один случай выявлен у жителя другого региона РФ.

В общей сложности в Свердловской области выявлено 4190 случаев заболевания коронавирусом.

Также в оперштабе сообщили, что общее количество тяжелых пациентов составляет 53 человек, из них 34 находятся в реанимации, в том числе 17 подключены к аппаратам ИВЛ. Еще 101 человек находится в состоянии средней тяжести.

По выздоровлению из больниц за сутки было выписано 229 человек. Общее число вылечившихся составляет 1499 человек.