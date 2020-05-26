В Свердловской области число зараженных коронавирусом превысило четыре тысячи человек
В Свердловской области второй день подряд выявлено больше 200 случаев заражения коронавирусом. При этом, впервые число выздоровевших превысило количество заболевших, сообщает оперативный штаб региона.
Самое большое количество случаев выявлено в Екатеринбурге. Там положительный диагноз поставлен 166 пациентам. Остальные заболевшие находятся в Асбесте, Березовском, Богдановиче, Верхней Пышме, Дегтярске, Заречном, Кушве, Нижних Серьгах, Новоуральске, Первоуральске, Ревде, Реже, Среднеуральске, Шали. Более того, один случай выявлен у жителя другого региона РФ.
В общей сложности в Свердловской области выявлено 4190 случаев заболевания коронавирусом.
Также в оперштабе сообщили, что общее количество тяжелых пациентов составляет 53 человек, из них 34 находятся в реанимации, в том числе 17 подключены к аппаратам ИВЛ. Еще 101 человек находится в состоянии средней тяжести.
По выздоровлению из больниц за сутки было выписано 229 человек. Общее число вылечившихся составляет 1499 человек.
Кроме того, еще два человека скончались от коронавируса. Так, общее количество скончавшихся составило 20 человек.