В Свердловской области у 11% сдавших анализ обнаружены антитела к коронавирусу
Сегодня, 09:25Здоровье и экологияФото: pixabay.com
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По данным специалистов, на 24 мая в России более 16 тысяч человек сдали анализы на наличие антител к коронавирусу, сообщает «Фонтанка».
Сюжеты: Коронавирус
Лаборатория «Хеликс» проводит тестирование на наличие антител к COVID-19 с 16 мая. Так, согласно исследованиям, антитела выявлены у 15% москвичей, 12% жителей Санкт-Петербурга, 11% жителей Екатеринбурга и Свердловской области, а также 10% жителей Краснодара.
При этом не все врачи уверены, что антитела позволяют исключить риск повторного заражения.
Кроме того, с 26 мая лабораторной службой будет запущен анализ, который может показать, есть ли в организме антитела к возбудителю COVID-19 SARS-CoV-2. Сроки выполнения теста также не будут превышать двух дней.
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