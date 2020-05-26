В Свердловской области у 11% сдавших анализ обнаружены антитела к коронавирусу

Лаборатория «Хеликс» проводит тестирование на наличие антител к COVID-19 с 16 мая. Так, согласно исследованиям, антитела выявлены у 15% москвичей, 12% жителей Санкт-Петербурга, 11% жителей Екатеринбурга и Свердловской области, а также 10% жителей Краснодара.

При этом не все врачи уверены, что антитела позволяют исключить риск повторного заражения.

Кроме того, с 26 мая лабораторной службой будет запущен анализ, который может показать, есть ли в организме антитела к возбудителю COVID-19 SARS-CoV-2. Сроки выполнения теста также не будут превышать двух дней.