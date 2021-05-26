ЕВРАЗ НТМК будет искать в Тагиле выбросы техникой за 30 млн

Как заявляют на предприятии, новые приборы позволят более точно проводить замеры, наблюдения и анализы для принятия мер для снижения нагрузки на окружающую среду, как на самом заводе, так и в зоне его влияния. Последнее, по-видимому, подразумевает предполагаемую санитарно-защитную зону ЕВРАЗ НТМК, которая не установлена до сих пор.
Для забора проб воздуха и газопылевых потоков будут использоваться новые современные зонды, пробоотборники, газоанализаторы. Они более компактны и имеют расширенный диапазон измерений. Для подготовки проб и анализа собранных данных приобретен автоматизированный аппаратный комплекс, современные приборы и вспомогательное оборудование: культиваторы, микроскоп, центрифуга, хроматограф.
Кроме того, для экологического мониторинга предприятие начнет использовать специальную передвижную лабораторию для контроля состояния атмосферы в зоне влияния предприятия и в жилых кварталах Нижнего Тагила. Она оснащена набором различной аппаратуры, которая позволяет отбирать и анализировать состояние воздуха по более чем по 10 параметрам на месте, не возвращаясь в стационарную лабораторию. Автоматический анализатор определяет содержание веществ в воздухе, бортовой компьютер фиксирует точки, в которых произведены замеры. Однако, какие вещества будет замерять лаборатория, с какой периодичностью и будут ли данные замеров в открытом доступе, на предприятии не сообщили.
Напомним, ЕВРАЗ НТМК является главным загрязнителем воздуха в Нижнем Тагиле по объему выбрасываемых веществ По данным на апрель 2019 года, предприятие выбросило за год 61 тысячу тонн вредных веществ. Большая часть выбросов приходится на оксид углерода. Его количество составило 43,5 тысячи тонн.