На заводе в Новоуральске приостановили производство вакцины от коронавируса

О приостановке работы на вакциной от COVID-19 заявил директор новоуральского завода «Медсинтез» Александр Петров, сообщает ТАСС.
Мы сейчас пока на уровне лабораторной технологии, она очень сложно масштабируется, поэтому мы пока приостановили эту работу, сообщил руководитель предприятия.
Петров отметил, что несмотря на то, что вакцина «Урал» работает, ее разработка обходится компании очень дорого и она, по сути, нерентабельна. При этом новоуральский завод продолжает сотрудничество с НИЦЭМ имени Гамалеи.
Напомним, «государева» вакцина от коронавируса «Урал» в начале декабря 2020 года вышла на доклинические исследования. Сообщалось, что на появление вакцины потребуется как минимум год и, возможно, она появится к четвертому кварталу 2021 года.