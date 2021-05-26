После прививки «Спутником V» врач из Екатеринбурга заразился коронавирусом

Житель Екатеринбурга, врач и эксперт лабораторной диагностики, рассказал, что заразился коронавирусом уже после того, как поставил вакцину «Спутник V».

Спустя два месяца после прививки Александр Соловьев из Екатеринбурга заболел новой коронавирусной инфекцией. Он полагает, что заразился индийским или британским штаммом. После полной вакцинации «Спутником» в марте–апреле с хорошим титром антител я инфицировался и заболел. Такая вероятность была, реализовались риски, о которых я многократно говорил, рассказал Е1 екатеринбургский врач. Он уверен, что коронавирусная инфекция активно распространяется через школьников, которые заразившись продолжают ходить на занятия. По словам мужчины, за несколько дней до того, как он сам заболел, инфекция подтвердилась у дочери — выпускницы. Екатеринбуржец уверен, что пандемия еще далеко не закончилась и призвал свердловчан не расслабляться. Напомним, при ухудшении эпидемиологической обстановки в регионе вакцинацию от новой коронавирусной инфекции могут сделать для жителей Свердловской области обязательной. Об этом заявил 25 мая руководитель свердловского Роспотребнадзора Дмитрий Козловских. Условия для обязательной вакцинации от COVID-19 назвали власти Свердловской области

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