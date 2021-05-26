Путин заявил о нецелесообразности введения обязательной вакцинации от COVID-19

По мнению президента, россияне должны самостоятельно осознать необходимость привиться. Владимир Путин подчеркнул, что в случае отказа от вакцины, граждане могут столкнуться со «смертельной опасностью». Особенно он отметил пожилых людей.
Хотел бы еще раз подчеркнуть и обратиться ко всем нашим гражданам: пожалуйста, подумайте, как следует,передает слова Владимира Путина ТК «Россия 24».
Напомним, 26 мая стало известно, что для жителей Свердловской области вакцинацию от новой коронавирусной инфекции могут сделать обязательной при ухудшении эпидемиологической обстановки в регионе.