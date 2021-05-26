Путин заявил о нецелесообразности введения обязательной вакцинации от COVID-19

Путин заявил о нецелесообразности введения обязательной вакцинации от COVID-19
Путин заявил о нецелесообразности введения обязательной вакцинации от COVID-19
Сегодня, 22:27Здоровье и экологияФото: скриншот репортажа ТК «Россия 24»
Президент России Владимир Путин сказал, что не считает целесообразным водить обязательную вакцинацию от коронавируса. Об этом он заявил на совещании по экономическим вопросам.

По мнению президента, россияне должны самостоятельно осознать необходимость привиться. Владимир Путин подчеркнул, что в случае отказа от вакцины, граждане могут столкнуться со «смертельной опасностью». Особенно он отметил пожилых людей.

Хотел бы еще раз подчеркнуть и обратиться ко всем нашим гражданам: пожалуйста, подумайте, как следует,передает слова Владимира Путина ТК «Россия 24».

Напомним, 26 мая стало известно, что для жителей Свердловской области вакцинацию от новой коронавирусной инфекции могут сделать обязательной при ухудшении эпидемиологической обстановки в регионе.

Владимир Путинкоронавирус
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