Условия для обязательной вакцинации от COVID-19 назвали власти Свердловской области

Условия для обязательной вакцинации от COVID-19 назвали власти Свердловской области
Условия для обязательной вакцинации от COVID-19 назвали власти Свердловской области
Сегодня, 14:21Здоровье и экологияФото: pixabay.com
При ухудшении эпидемиологической обстановки в регионе вакцинацию от новой коронавирусной инфекции могут сделать для жителей Свердловской области обязательной.

Такую возможность не исключают власти Свердловской области, которые признают, что ситуация с коронавирусом в регионе остается сложной, сообщает «Коммерсант».

О намерении сделать прививку от COVID-19 обязательной для представителей профессий, связанных с высоким риском инфекционных заболеваний, заявил 25 мая руководитель свердловского Роспотребнадзора Дмитрий Козловских.

Санитарный врач привел в пример Якутию, где 24 мая объявили о массовой вакцинации и намерены штрафовать работодателей за не обеспечение вакциной своих сотрудников.

Мы у себя смотрим ситуацию, если она будет ухудшаться, то где-то, может быть на отдельных территориях, рассмотрим этот вопрос, передает слова Дмитрия Козловских «Ъ-Урал».

Напомним, 26 мая стало известно, что на заводе в Новоуральске приостановили производство вакцины от коронавируса «Урал» из-за ее нерентабельности.

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