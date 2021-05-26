Условия для обязательной вакцинации от COVID-19 назвали власти Свердловской области

Такую возможность не исключают власти Свердловской области, которые признают, что ситуация с коронавирусом в регионе остается сложной, сообщает «Коммерсант».
О намерении сделать прививку от COVID-19 обязательной для представителей профессий, связанных с высоким риском инфекционных заболеваний, заявил 25 мая руководитель свердловского Роспотребнадзора Дмитрий Козловских.
Санитарный врач привел в пример Якутию, где 24 мая объявили о массовой вакцинации и намерены штрафовать работодателей за не обеспечение вакциной своих сотрудников.
Мы у себя смотрим ситуацию, если она будет ухудшаться, то где-то, может быть на отдельных территориях, рассмотрим этот вопрос, передает слова Дмитрия Козловских «Ъ-Урал».
Напомним, 26 мая стало известно, что на заводе в Новоуральске приостановили производство вакцины от коронавируса «Урал» из-за ее нерентабельности.