Нижний Тагил получит допсредства на реализацию федеральной программы «Чистый воздух»

Деньги из федерального бюджета будут направлены в рамках реализации программы «Чистый воздух». Из неразделенных запасов 7,1 миллиарда переведут в этом году, в следующем перечислят 11,8 миллиардов. Помимо этих средств, 423 миллиона рублей направят на сбор и анализ обобщенных сведений о концентрации загрязняющих веществ в атмосферном воздухе.