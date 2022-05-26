Нижний Тагил получит допсредства на реализацию федеральной программы «Чистый воздух»

Нижний Тагил получит допсредства на реализацию федеральной программы «Чистый воздух»
Нижний Тагил получит допсредства на реализацию федеральной программы «Чистый воздух»
Сегодня, 19:46Здоровье и экологияФото: 1MI
Правительство России на 2022-2023 годы выделило еще около 19 миллиардов рублей 12 городам с повышенным загрязнением воздуха, включая Нижний Тагил, Челябинск и Магнитогорск.

Деньги из федерального бюджета будут направлены в рамках реализации программы «Чистый воздух». Из неразделенных запасов 7,1 миллиарда переведут в этом году, в следующем перечислят 11,8 миллиардов. Помимо этих средств, 423 миллиона рублей направят на сбор и анализ обобщенных сведений о концентрации загрязняющих веществ в атмосферном воздухе.

Вместе с тем, вице-премьер правительства РФ по вопросам сельского хозяйства, экологии и оборота недвижимости Виктория Абрамченко утвердила измененную структуру расходов на осуществление программы «Чистый воздух». В ближайшие годы Нижний Тагил ждут колоссальные вливания, сообщает «Правда УрФО».

Федеральный проект «Чистый воздух» нацпроекта «Экология» нацелен на значительное сокращение объемов вредных выбросов в некоторых индустриальных городах России.

Сюжеты:
ЭкологияНижний ТагилНовости УрФО
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