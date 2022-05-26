Сборка стелы на привокзальной площади в Нижнем Тагиле стартует в начале июня

Сборка стелы на привокзальной площади в Нижнем Тагиле стартует в начале июня
Сборка стелы на привокзальной площади в Нижнем Тагиле стартует в начале июня
Сегодня, 15:36Здоровье и экологияФото: TagilCity.ru
Металлическую стелу «Город трудовой доблести» на привокзальной площади Нижнего Тагила начнут собирать в начале июня. Открытие памятного знака запланировано к 300-летию города — 14 августа.

На сегодняшний день рабочие подрядной организации готовят фундамент под стелу и занимаются подготовкой бетонной основы под пилоны, на которых будут барельефы.

Примерно через две недели начнут поступать конструкции для сборки металлического каркаса,сообщил TagilCity.ru директор «Тагилдорстроя» Игорь Васильев.

Напомним, стела «Город трудовой доблести» высотой 17 метров будет установлена к 300-летию Нижнего Тагила на привокзальной площади, которая сейчас находится в стадии реконструкции. Стоимость памятного знака составила 58,8 млн рублей.

Стела «Город трудовой доблести»
Фото:Пресс-служба администрации Нижнего Тагила

На самой площади у вокзала полностью меняют дорожное полотно и водопроводные коммуникации. Изменилась и схема проезда, а также места для парковок общественного транспорта. Транспорт, который сейчас останавливается на улице Садовой у магазина «Алиас», будет высаживать пассажиров у железнодорожного вокзала.

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ЭксклюзивНижний Тагил
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