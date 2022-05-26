Суров: «Охват детей по дневным лагерям Нижнего Тагила составляет 5 497 человек»

Охват детей по городским лагерям с составляет 5 497 человек. Такую информацию анонсировал замглавы администрации Нижнего Тагила по социальной политике Валерий Суров на 66-м заседании Гордумы сегодня, 26 мая.
Он отметил, что лагеря с дневным пребыванием будут работать при 56 образовательных учреждениях города и области.
Также у нас ребята будут участвовать в фестивале театральных коллективов «Морская жемчужина»,сказал Валерий Суров.
Напомним, что также Валерий Суров сообщал, что организация питания в лагерях находится под контролем. Лагеря оснащены всеми необходимыми СИЗами, системой видеонаблюдения, программой отдыха и так далее.