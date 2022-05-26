Суров: «Охват детей по дневным лагерям Нижнего Тагила составляет 5 497 человек»

Суров: «Охват детей по дневным лагерям Нижнего Тагила составляет 5 497 человек»
Суров: «Охват детей по дневным лагерям Нижнего Тагила составляет 5 497 человек»
Сегодня, 15:29Здоровье и экологияФото: pixabay.com
Охват ребят, планирующих отдых в дневных лагерях Нижнего Тагила, составляет 5 497 детей.

Охват детей по городским лагерям с составляет 5 497 человек. Такую информацию анонсировал замглавы администрации Нижнего Тагила по социальной политике Валерий Суров на 66-м заседании Гордумы сегодня, 26 мая.

Он отметил, что лагеря с дневным пребыванием будут работать при 56 образовательных учреждениях города и области.

Также у нас ребята будут участвовать в фестивале театральных коллективов «Морская жемчужина»,сказал Валерий Суров.

Напомним, что также Валерий Суров сообщал, что организация питания в лагерях находится под контролем. Лагеря оснащены всеми необходимыми СИЗами, системой видеонаблюдения, программой отдыха и так далее.

Сюжеты:
Нижний ТагилЭксклюзив
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