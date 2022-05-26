«Вектор»: не все вакцины уберегут от оспы обезьян

«Вектор»: не все вакцины уберегут от оспы обезьян
«Вектор»: не все вакцины уберегут от оспы обезьян
Сегодня, 16:46Здоровье и экологияФото: 1MI
О неэффективности прививок от краснухи и ветрянке в борьбе с оспой обезьян рассказали ФБУН ГНЦ ВБ «Вектор» Роспотребнадзора.

Причина кроется в том, что ветряная оспа и краснуха относятся к иному типу вирусов, нежели оспа обезьян. В связи с отличиями в этимологии заболеваний справляться с ними посредством одинаковых средств не представляется возможным.

Соответственно, и перенесшие ветрянку и краснуху потенциально могут подвергнуться заражению оспой обезьян и должны проявлять бдительность, сообщают «Новые Известия» со ссылкой на «Вектор».

Тем не менее, никаких оснований для панических настроений из-за оспы обезьян у россиян нет, считают в Роспотребнадзоре. Как мы уже писали ранее, массовая вакцинация от натуральной оспы и ограничение авиасообщения защитят страну от новой пандемии.

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