Берег реки в Нижнем Тагиле завален мёртвой рыбой: виноваты рыбаки или экология? (ФОТО)

Об этой неприятной находке они сообщили властям и журналистам TagilCity.ru.

На ул. Киевская в Нижнем Тагиле всюду лежит мёртвая рыба. Дети играют с ней, люди зачем-то собирают. Ужас, неизвестно, что с ней! -- сообщила Алёна в редакцию TagilCity.ru.

Единая дежурно-диспетчерская служба также получила информацию об обнаружении тагильчанами мёртвой рыбы. Затем информация была передана в Роспотребнадзор. В тот же день его специалисты обследовали территорию, прилегающую к водоёму.

При обследовании было установлено, мёртвая рыба находится только близ мест, оборудованных местными жителями в качестве мест для рыбалки. Кроме того, остальная флора и фауна водоёма не пострадала. Было обследовано течение реки от ул. Киевская до ул. Круговая. Там был обнаружен канализационный коллектор, откуда происходит сток канализационной воды в русло реки сообщили журналистам TagilCity.ru в нижнетагильском управлении Роспотребнадзора.

Фото коллектора и стока. Роспотребнадзор по Свердловской области в городе Нижний Тагил, 23 июня, 2017 г.

По мнению специалистов, мора рыбы в реке не происходило.

После осмотра территории была составлена рабочая теория, согласно которой, рыбаки выбрасывали пойманную рыбу из-за её неприятного запаха и, как следствие, непригодности в пищу добавили в Роспотребнадзоре.

Жители Вагонки отмечают, что неприятный запах имеет не только рыба из водоёма. Но и сам водоём.

От этой реки в жару ощущается разительный запах фекалий. Именно поэтому в народе её называют не иначе как Говнянка поделилась местная жительница Анна с журналистами TagilCity.ru.

Городские эксперты, в свою очередь, напоминают, что это не первый случай, когда на берегу городского водоёма находят большое количество мёртвой рыбы.

Не исключено, что причиной смерти рыбы в водоёме стала нехватка кислорода, как в прошлом году на Черноисточинском пруду отметил председатель организации «Экоправо» Андрей Волегов.

Напомним, Роспотребнадзор регулярно берёт пробы воды из городских водоёмов. Потому поставить точку в причинах гибели рыбы смогут только результаты анализов. Однако необходимые предписания на устранение опасного стока из канализационного коллектора будут направлены специалистами Роспотребнадзора в ближайшее время.