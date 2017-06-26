Учитель из Нижнего Тагила добивается запрета программ по профилактике ВИЧ-инфекций среди несовершеннолетних

Организация «Родительское всероссийское сопротивление» пытается добиться запрета программ по профилактике распространения ВИЧ-инфекции среди несовершеннолетних. Известно, что в данную группу входит учитель английского языка из Нижнего Тагила – Евгения Краснослободцева.

Из-за действий данной группы в школах Челябинска были запрещены семинары «Базовые знания по профилактике ВИЧ» для старшеклассников. Данное решение было принято Роскомнадзором на основании заключения организации, в которую входит тагильчанка. При этом в самой группе среди участников нет ни врачей-специалистов, ни эпидемиологов.

По мнению «РВС» семинары «транслируют асоциальные нормативы поведения», «утрачивается роль интимного стыда», что вызывает половую раскрепощенность и различные сексопатологические отклонения.

Также в организации считают, что ситуация с распространением ВИЧ-инфекции в Челябинске только ухудшается. И что данные семинары не только не помогают, но и ухудшают ситуацию в городе.