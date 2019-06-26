Синоптики обещают потепление на Среднем Урале к концу июня
Сегодня, 11:19Здоровье и экологияФото: 1Mediainvest.ru
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Потепление ожидается на Среднем Урале в конце июня, сообщает ТАСС со ссылкой на данные регионального гидрометцентра.
Как сообщают в Свердловском гидрометцентре, на территории всего региона на этой неделе наблюдается похолодание, объявлено штормовое предупреждение из-за сильного ветра и гроз. Прохладная погода продержится до конца недели.
В субботу и воскресенье синоптики обещают потепление до +21 градуса в дневные часы, солнечно, без осадков.
На следующей неделе, по прогнозам синоптиков, столбик термометра будет достигать отметки +28…+31 градус в отдельных районах Свердловской области.
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