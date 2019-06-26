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#домахорошо
Синоптики обещают потепление на Среднем Урале к концу июня
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургКонфликт вокруг Храма-на-Драме
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Синоптики обещают потепление на Среднем Урале к концу июня

Сегодня, 11:19Здоровье и экологияФото: 1Mediainvest.ru
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