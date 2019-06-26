Синоптики обещают потепление на Среднем Урале к концу июня

Как сообщают в Свердловском гидрометцентре, на территории всего региона на этой неделе наблюдается похолодание, объявлено штормовое предупреждение из-за сильного ветра и гроз. Прохладная погода продержится до конца недели.

В субботу и воскресенье синоптики обещают потепление до +21 градуса в дневные часы, солнечно, без осадков.