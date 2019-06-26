Тагильчане собрали 85 мешков мусора на первых в городе «Чистых играх»

Состязания по сбору и сортировке мусора проходили на левом берегу Выйского пруда за Пырловкой. В них приняли участие 10 команд. За два часа соревнующиеся собрали 85 мешков мусора. Также были сделаны интересные находки. Среди самых необычных артефактов — будильник из прошлого века.

Победителями по наибольшему количеству собранного и отсортированного мусора стала команда «Моржи и тюлени». Второе и третье место — у команд Fresh the trash и «МЧС».

Первая игра собрала участников от 6 до 58 лет. Задор и общий позитивный настрой игроков показал, что игры нужно проводить еще не один раз, рассказала координатор мероприятия в Нижнем Тагиле Ольга Энгель.

Двумя днями позже 23 июня «Чистые игры» прошли в Серове. Там в соревнованиях на берегу Кисилёвского водохранилища участвовали 12 команд. Прежде чем стартовать они вышли на эко-разминку с фитнес-тренером. За полтора часа серовчане насобирали 176 мешков мусора. В завершении первых эко-соревнований для команд провели викторину и пригласили на пикник под открытым небом. Победителями первых Игр в Серове стала команда «Beaver Team», второе место у команды «Семья», третье — «СоцОтряд».

Было приятно, что в состязаниях участвовали семейные команды — родители вместе с детьми. Все с азартом соревновались, зарабатывали баллы за правильную сортировку. Следующую игру планируем провести в конце июля, поделилась впечатлениями координатор Игр в Серове Юлия Лузина.