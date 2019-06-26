Тагильчане собрали 85 мешков мусора на первых в городе «Чистых играх»
21 июня на первых «Чистых играх» в Нижнем Тагиле жители города собрали около двух тонн мусора и даже нашли артефакты.
Состязания по сбору и сортировке мусора проходили на левом берегу Выйского пруда за Пырловкой. В них приняли участие 10 команд. За два часа соревнующиеся собрали 85 мешков мусора. Также были сделаны интересные находки. Среди самых необычных артефактов — будильник из прошлого века.
Победителями по наибольшему количеству собранного и отсортированного мусора стала команда «Моржи и тюлени». Второе и третье место — у команд Fresh the trash и «МЧС».
Первая игра собрала участников от 6 до 58 лет. Задор и общий позитивный настрой игроков показал, что игры нужно проводить еще не один раз, рассказала координатор мероприятия в Нижнем Тагиле Ольга Энгель.
Двумя днями позже 23 июня «Чистые игры» прошли в Серове. Там в соревнованиях на берегу Кисилёвского водохранилища участвовали 12 команд. Прежде чем стартовать они вышли на эко-разминку с фитнес-тренером. За полтора часа серовчане насобирали 176 мешков мусора. В завершении первых эко-соревнований для команд провели викторину и пригласили на пикник под открытым небом. Победителями первых Игр в Серове стала команда «Beaver Team», второе место у команды «Семья», третье — «СоцОтряд».
Было приятно, что в состязаниях участвовали семейные команды — родители вместе с детьми. Все с азартом соревновались, зарабатывали баллы за правильную сортировку. Следующую игру планируем провести в конце июля, поделилась впечатлениями координатор Игр в Серове Юлия Лузина.
Напомним, «Чистые игры» — это образовательный и экологический проект, принимая участие в котором люди вносят вклад в очищение окружающей среды, а также познают азы раздельного сбора мусора. В 2019 году к квесту присоединились 18 свердловских городов и посёлков. Регоператор «Рифей» является партнёром игр в Северной АПО-1 Свердловской области. Он обеспечивает весь цикл обращения с ТКО для физических, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в 23 муниципалитетах Северного АПО-1 Свердловской области. Компания действует на основании соглашения с министерством энергетики и ЖКХ Свердловской области от 18 мая 2018 года. Срок действия соглашения — 9 лет и 7 месяцев.