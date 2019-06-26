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#домахорошо
В Нижнем Тагиле управляющая компания туркластера «Гора Белая» убрала 15 свалок мусора
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургКонфликт вокруг Храма-на-Драме
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В Нижнем Тагиле управляющая компания туркластера «Гора Белая» убрала 15 свалок мусора

Сегодня, 15:01Здоровье и экологияФото: страница туркластера «Гора Белая» в Facebook
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