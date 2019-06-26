В Нижнем Тагиле управляющая компания туркластера «Гора Белая» убрала 15 свалок мусора

С прилегающих территорий вывезено более 3,5 тысячи кубометров мусора, в планах — ликвидировать еще 20 несанкционированных свалок и установить контейнерные площадки. Управляющая компания находится во взаимодействии с администрацией Нижнего Тагила и Горноуральского ГО по вопросам организации своевременного вывоза мусора.

В течение лета в сельских территориях появятся 54 площадки для сбора ТБО, 15 из них установят в Уральце, еще 30 — в Висиме.

Важный элемент благоустройства — современная, понятная и бесперебойно работающая система обращения с коммунальными отходами,сообщил корреспондентам АН «Между строк» генеральный директор управляющей компании туркластера Леонид Гункевич.