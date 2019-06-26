Восемь детей отравились в поезде Анапа-Екатеринбург

Дети прибыли в поезде на станцию «Екатеринбург-Пассажирский», в вагоне находилась группа из 67 детей в присутствии пятерых сопровождающих. Восемь ребят на момент прибытия чувствовали себя плохо, у них наблюдались признаки пищевого отравления.

Питание детей осуществлялось в вагоне-ресторане. Ребят осмотрели медицинские работники, после этого, с согласия законных представителей, школьники были отправлены по пути дальнейшего следования. Были изъяты пробы пищи из ресторана.