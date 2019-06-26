Восемь детей отравились в поезде Анапа-Екатеринбург
Сегодня, 11:39Здоровье и экологияФото: 1Mediainvest.ru
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Уральская транспортная прокуратура проводит проверку по факту отравления восьмерых детей в поезде Анапа-Екатеринбург, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.
Сюжеты: Екатеринбург
Дети прибыли в поезде на станцию «Екатеринбург-Пассажирский», в вагоне находилась группа из 67 детей в присутствии пятерых сопровождающих. Восемь ребят на момент прибытия чувствовали себя плохо, у них наблюдались признаки пищевого отравления.
Питание детей осуществлялось в вагоне-ресторане. Ребят осмотрели медицинские работники, после этого, с согласия законных представителей, школьники были отправлены по пути дальнейшего следования. Были изъяты пробы пищи из ресторана.
Прокуратура проводит проверку исполнения законодательства о защите прав потребителей и соблюдения санитарно-эпидемиологических норм в части организации питания несовершеннолетних.
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