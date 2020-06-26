На Урале заведено уголовное дело из-за загрязнения почвы после разлива нефти

Свердловской межрайонной природоохранной прокуратурой по сообщениям СМИ была проведена проверка соблюдения экологического законодательства в связи с розливом нефтепродуктов в лесном массиве недалеко от села Мелкозерово Алапаевского района.

В ходе проверки указанный факт был подтвержден. В частности, было выявлено загрязнение почвы нефтепродуктами в квартале 45 выдела 10 Асбестовского участка. Зона загрязнения составила больше 302 квадратных метров.

Результаты лабораторного исследования показали, что фоновое содержание нефтепродуктов в почве больше в 13,3 раз. Это говорит о существенном загрязнении.

Минприроды Свердловской области оценило размер ущерба. Он составляет 681 тысячу рублей.