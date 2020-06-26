На Урале заведено уголовное дело из-за загрязнения почвы после разлива нефти
По факту загрязнения почвы вследствие разлива нефтепродуктов в Алапаевском районе прокуратура возбудила уголовное дело, сообщает пресс-служба ведомства Свердловской области.
Свердловской межрайонной природоохранной прокуратурой по сообщениям СМИ была проведена проверка соблюдения экологического законодательства в связи с розливом нефтепродуктов в лесном массиве недалеко от села Мелкозерово Алапаевского района.
В ходе проверки указанный факт был подтвержден. В частности, было выявлено загрязнение почвы нефтепродуктами в квартале 45 выдела 10 Асбестовского участка. Зона загрязнения составила больше 302 квадратных метров.
Результаты лабораторного исследования показали, что фоновое содержание нефтепродуктов в почве больше в 13,3 раз. Это говорит о существенном загрязнении.
Минприроды Свердловской области оценило размер ущерба. Он составляет 681 тысячу рублей.
Результаты проверки вместе с другими материалами дела были переданы в органы предварительного следствия, которыми было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 254 УК РФ (Загрязнение почвы вредными продуктами).