В Нижнем Тагиле число заболевших COVID-19 превысило 500 человек
Сегодня, 13:20Здоровье и экологияФото: 1mediainvest.ru
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По последним данным, в Нижнем Тагиле зафиксировано еще десять новых случаев заражения коронавирусом, сообщает оперативный штаб.
Сюжеты: Коронавирус, Нижний Тагил
Общее число заболевших по городу составило 502 человека.
За прошедшие сутки в области выявили 193 новых случаев заражения. Завесь период по региону выявлено 11 877 больных. За сутки по выздоровлению выписали 290 пациентов. Общее число пациентов, которых вылечили уральские врачи составило 6 786 человек.
Смертность в регионе выросла до 85 инцидентов.
Напоминаем, в Свердловской области действует режим самоизоляции, который был продлен указом губернатора региона Евгением Куйвашевым до 29 июня включительно.
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