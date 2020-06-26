В Свердловской области еще трое человек скончались от COVID-19
Сегодня, 13:11Здоровье и экологияФото: 1mediainvest.ru
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
В Свердловской области за прошедшие сутки еще три уральца скончались от коронавирусной инфекции, сообщает оперативный штаб региона.
Сюжеты: Коронавирус
Общее число летальных случаев по региону составило 85 человек.
По последним данным, за вчерашние сутки зафиксировано еще 193 новых случаев заражения. За весь период 11877 человек заразились новой инфекцией.
Вы выздоровлению выписали 290 пациентов. Всего вылечилось от коронавируса 6 786 уральцев.
Напомним, на территории Свердловской области продолжает свое действие режим самоизоляции. По указу губернатора области Евгения Куйвашева, он был продлен до 29 июня.
Материалы по теме
Сообщите новость редакции TagilCity.ru! Пишите pressa@tagilcity.ru.
Звоните +7 (3435) 499-334
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей