В Свердловской области зафиксировали еще почти 200 заболевших коронавирусом за сутки
Сегодня, 13:12Здоровье и экологияФото: 1mediainvest.ru
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За последние сутки в Свердловской области выявили еще 193 заболевших коронавирусной инфекцией, сообщает оперштаб региона.
Сюжеты: Коронавирус
Новые случаи заражения COVID-19 обнаружили у жителей Екатеринбурга, Алапаевского района, Артемовского городского округа, Первоуральска, Ревды, Ивдельского, Невьянского городских округов, Нижнего Тагила, Режевского, Серовского городских округов, Слободо-Туринского района, Сысертского, Туринского, Шалинского городских округов.
За весь период в области зарегистрировано 11877 случаев заболевания. В тяжелом состоянии находится 131 пациент, 59 из которых на аппаратах ИВЛ.
За прошедшие сутки было выписано 290 человек. Всего уральские врачи вылечили 6 786 пациентов.
Напоминаем, в Свердловской области продолжает действовать режим самоизоляции, продленный губернатором региона Евгением Куйвашевым до 29 июня.
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