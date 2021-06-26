25 миллиардов рублей на лечение больных COVID-19 выделено дополнительно в России

25 миллиардов рублей на лечение больных COVID-19 выделено дополнительно в России
25 миллиардов рублей на лечение больных COVID-19 выделено дополнительно в России
Сегодня, 21:15Здоровье и экологияФото: 1mediainvest.ru
На лечение больных коронавирусной ифекцией будет выделено дополнительно 25 миллиардов рублей. Соответствующее распоряжение утвердил председатель правительства РФ Михаил Мишустин.

За счёт дополнительно выделенных средств будет проведено не менее 700 тысяч госпитализаций ковидных больных, сообщает «Областная газета». Во всех регионах страны больные COVID-19 по полису ОМС продолжат бесплатно получать лечение. Источником для выделения средств послужили нераспределённые остатки в Фонде обязательного медицинского страхования.

После официального опубликования документов станет ясно как будут распределены средства между субъектами федерации. Средства в бюджеты регионов поступят в течение месяца. На Фонд обязательного медицинского страхования возложена ответственность за доведение финансирования.

Анонсировано выделение ещё 25 миллиардов рублей. Их планируют направить в федеральные медицинские организации для оказания гражданам специализированной и высокотехнологичной помощи, сообщили в пресс-службе Правительства.

Напомним, один миллиард рублей выделен Свердловской области на обеспечение безопасности в школах и детских садах в условиях пандемии коронавирусной инфекции. Средства будут направлены на покупку устройств дезинфекции и медицинского контроля.

Сюжеты:
Коронавирус
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