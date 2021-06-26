25 миллиардов рублей на лечение больных COVID-19 выделено дополнительно в России

За счёт дополнительно выделенных средств будет проведено не менее 700 тысяч госпитализаций ковидных больных, сообщает «Областная газета». Во всех регионах страны больные COVID-19 по полису ОМС продолжат бесплатно получать лечение. Источником для выделения средств послужили нераспределённые остатки в Фонде обязательного медицинского страхования.
После официального опубликования документов станет ясно как будут распределены средства между субъектами федерации. Средства в бюджеты регионов поступят в течение месяца. На Фонд обязательного медицинского страхования возложена ответственность за доведение финансирования.
Анонсировано выделение ещё 25 миллиардов рублей. Их планируют направить в федеральные медицинские организации для оказания гражданам специализированной и высокотехнологичной помощи, сообщили в пресс-службе Правительства.
Напомним, один миллиард рублей выделен Свердловской области на обеспечение безопасности в школах и детских садах в условиях пандемии коронавирусной инфекции. Средства будут направлены на покупку устройств дезинфекции и медицинского контроля.