25 миллиардов рублей на лечение больных COVID-19 выделено дополнительно в России

За счёт дополнительно выделенных средств будет проведено не менее 700 тысяч госпитализаций ковидных больных, сообщает «Областная газета». Во всех регионах страны больные COVID-19 по полису ОМС продолжат бесплатно получать лечение. Источником для выделения средств послужили нераспределённые остатки в Фонде обязательного медицинского страхования.