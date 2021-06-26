Для вакцинации пенсионеров тагильчане попросили организовать передвижную станцию

Для вакцинации пенсионеров тагильчане попросили организовать передвижную станцию
Для вакцинации пенсионеров тагильчане попросили организовать передвижную станцию
Сегодня, 10:38Здоровье и экологияФото: 1mediainvest.ru
На просторах социальных сетей к губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву обратились жители Нижнего Тагила с просьбой организовать передвижную станцию для вакцинирования пожилых людей.

В обращении один из жителей города заявил, что к маломобильным пенсионерам не хотят ездить из больницы для прививки. Губернатор отметил, что мобильные бригады на данный момент есть у всех больниц, и подтвердил, что для пожилых людей должны быть особые условия.

Евгений Куйвашев обратил внимание читателей, что в Демидовской и горноуральской больницах существуют передвижные пункты вакцинации.

Однако губернатор также отметил, что, если речь идёт о маломобильных пожилых людях, в вакцинации им могут отказать из-за противопоказаний по здоровью.

Прививку им могут не делать из соображений безопасности, например, при наличии медотвода в связи с хроническими заболеваниями. В остальных случаях, если в больнице не реагируют на просьбу приехать, нужно обращаться в областной Минздрав,предупредил Евгений Куйвашев.

Напомним, что на данный момент первым компонентом вакцины от короновируса привито уже более полумиллиона жителей Свердловской области.

Сюжеты:
Нижний Тагил
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