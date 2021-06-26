Дополнительный пункт вакцинации от COVID-19 появился в аэропорту Кольцово на Урале

Второй пункт вакцинации на втором этаже терминала внутренних авиалиний откроется в уральском аэропорту, сообщает ИА «Все новости».
В новом пункте можно будет поставить вакцину «ЭпиВакКорона». Вакцинация проводится в два этапа. Через 14 дней после первой инъекции вводится второй компонент препарата. Перед прививкой производится осмотр врачом.
Пункт работает с 9 до 15 часов по местному времени. Чтобы пройти вакцинацию при себе нужно иметь российский паспорт, СНИЛС и полис ОМС. Также в аэровокзальном комплексе Кольцово работают три пункта тестирования на COVID-19.
Напомним, первый пункт вакцинации в аэропорту Кольцово открылся в марте 2021 года. Он работает с 13 до 19 часов по местному времени. В нем вакцинируют вакциной «Спутник V», есть возможность привиться как первым, так и вторым компонентом препарата.