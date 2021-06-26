И снова формальдегид. Ежедневные выбросы вещества фиксируются в Нижнем Тагиле

Вторую неделю подряд, с 18 по 25 июня, в Нижнем Тагиле посты мониторинга загрязнений атмосферного воздуха ФГБУ «Уральское УГМС», которые находятся на Вагонке и поселке Сухоложский, фиксируют превышения формальдегида.

18 июня на ПНЗ № 1 (Вагонка) концентрация формальдегида достигала до 1,6 ПДК, на ПНЗ № 2 (поселок Сухоложский) - до 2,7 ПДК;

19 июня на ПНЗ № 1 концентрация формальдегида достигала до 1,7 ПДК, на ПНЗ № 2 - до 2,4 ПДК;

21 июня на ПНЗ № 1 и № 2 концентрация формальдегида достигала до 1,1 ПДК;

22 июня на ПНЗ № 2 концентрация формальдегида достигала до 2,4 ПДК;

23 июня на ПНЗ № 2 концентрация формальдегида достигала до 1,3 ПДК;

24 июня на ПНЗ № 2 концентрация формальдегида достигала до 2,3 ПДК. Данные о загрязнениях за 20 июня на сайте УГМС отсутствуют. Формальдегид — вещество второго класса опасности. Оказывает негативное влияние на генетику, органы дыхания, зрения и кожный покров, а также сильное воздействие на нервную систему. Занесен в список канцерогенных веществ. Выбрасывают вещество в Нижнем Тагиле «Уралхимпласт» — 22 тонны в год и ЕВРАЗ — 396 кг в год. Напомним, 24 июня в районе кокосохимического производства ЕВРАЗ НТМК произошел выброс в виде зеленого облака. Жители города жаловались на неприятный химический запах. В пресс-службе предприятия объяснили, что у сторонней организации произошла некая внештатаная ситуация. Едкое зеленое облако: выброс произошел в районе Коксохима ЕВРАЗ НТМК в Нижнем Тагиле 3 Фото Выброс произошел в районе Коксохима ЕВРАЗ НТМК утром 24 июня в Нижнем Тагиле. Зеленое облако видно из разных частей города.

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