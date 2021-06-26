И снова формальдегид. Ежедневные выбросы вещества фиксируются в Нижнем Тагиле

Данные о загрязнениях за 20 июня на сайте УГМС отсутствуют.
Формальдегид — вещество второго класса опасности. Оказывает негативное влияние на генетику, органы дыхания, зрения и кожный покров, а также сильное воздействие на нервную систему. Занесен в список канцерогенных веществ. Выбрасывают вещество в Нижнем Тагиле «Уралхимпласт» — 22 тонны в год и ЕВРАЗ — 396 кг в год.
Напомним, 24 июня в районе кокосохимического производства ЕВРАЗ НТМК произошел выброс в виде зеленого облака. Жители города жаловались на неприятный химический запах. В пресс-службе предприятия объяснили, что у сторонней организации произошла некая внештатаная ситуация.