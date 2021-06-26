И снова формальдегид. Ежедневные выбросы вещества фиксируются в Нижнем Тагиле

И снова формальдегид. Ежедневные выбросы вещества фиксируются в Нижнем Тагиле
И снова формальдегид. Ежедневные выбросы вещества фиксируются в Нижнем Тагиле
Сегодня, 18:49Здоровье и экологияФото: TagilCity.ru
Вторую неделю подряд, с 18 по 25 июня, в Нижнем Тагиле посты мониторинга загрязнений атмосферного воздуха ФГБУ «Уральское УГМС», которые находятся на Вагонке и поселке Сухоложский, фиксируют превышения формальдегида.
  • 18 июня на ПНЗ № 1 (Вагонка) концентрация формальдегида достигала до 1,6 ПДК, на ПНЗ № 2 (поселок Сухоложский) - до 2,7 ПДК;
  • 19 июня на ПНЗ № 1 концентрация формальдегида достигала до 1,7 ПДК, на ПНЗ № 2 - до 2,4 ПДК;
  • 21 июня на ПНЗ № 1 и № 2 концентрация формальдегида достигала до 1,1 ПДК;
  • 22 июня на ПНЗ № 2 концентрация формальдегида достигала до 2,4 ПДК;
  • 23 июня на ПНЗ № 2 концентрация формальдегида достигала до 1,3 ПДК;
  • 24 июня на ПНЗ № 2 концентрация формальдегида достигала до 2,3 ПДК.

Данные о загрязнениях за 20 июня на сайте УГМС отсутствуют.

Формальдегид — вещество второго класса опасности. Оказывает негативное влияние на генетику, органы дыхания, зрения и кожный покров, а также сильное воздействие на нервную систему. Занесен в список канцерогенных веществ. Выбрасывают вещество в Нижнем Тагиле «Уралхимпласт» — 22 тонны в год и ЕВРАЗ — 396 кг в год.

Напомним, 24 июня в районе кокосохимического производства ЕВРАЗ НТМК произошел выброс в виде зеленого облака. Жители города жаловались на неприятный химический запах. В пресс-службе предприятия объяснили, что у сторонней организации произошла некая внештатаная ситуация.

Сюжеты:
ЭксклюзивЭкология Нижнего ТагилаНижний Тагил
Материалы по теме:
выбросыНижний Тагилформальдегид
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы