Шторм, ливни, ветер, град снова ожидаются на Урале

Шторм, ливни, ветер, град снова ожидаются на Урале
Шторм, ливни, ветер, град снова ожидаются на Урале
Сегодня, 13:04Здоровье и экологияФото: pixabay.com
Специалисты прогнозируют 26 июня в Свердловской области усиление ветра до 27 м/с, возвращение сильных ливней, града и грозы. МЧС предупреждает об опасности и настоятельно рекомендует жителям по возможности оставаться дома и соблюдать меры осторожности.

Дома при грозе закройте окна, двери, дымоходы и вентиляционные отверстия. Воздержитесь от топки печей, не разговаривайте по телефону. Во время ударов молнии не подходите близко к электропроводке, молниеотводу, водостокам с крыш, антенне, не стойте рядом с окном, по возможности выключите электробытовые приборы, рекомендуют спасатели.

Если гроза настигла вас на улице, постарайтесь найти укрытие. Если таковых поблизости нет, укройте голову от удара града любым подручным средством (сумкой, одеждой, руками). Не пытайтесь прятаться от грозы под деревьями, так как это может быть опасно. Автомобилисты, застигнутые непогодой на дороге, переждите её на обочине или парковке, остерегаясь высоких деревьев.

О происшествиях необходимо сообщать в пажарно-спасательную службу МЧС России 101. Можно также воспользоваться единым номером вызова экстренных служб 112.

Напомним, что в ночь на 23 июня ураган в Екатеринбурге вырвал с корнем 17 деревьев. Движение транспорта было затруднено, в некоторых домах были также проблемы с электричеством.

Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбург
МЧСураганливеньпредупреждение
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