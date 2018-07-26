Приостановление работы грозит ЕВРАЗ НТМК за загрязнение воздуха

В период с 13 июня по 10 июля 2018 года на территории предприятия проводилась внеплановая проверка, по результатам которой были выявлены два нарушения, сообщило надзорное ведомство на запрос члена Общественной палаты Свердловской области, эколога Андрея Волегова.

Планируется возбуждение административных дел в отношении юридического и должностного лица АО «ЕВРАЗ НТМК» по ч. З ст. 8.21 КоАП РФ, сообщают в Росприроднадзоре.

За нарушение правил эксплуатации или неиспользование оборудования для очистки газов и контроля выбросов в атмосферу, о которых говорится в Кодексе, АО «ЕВРАЗ НТМК», одним из совладельцев которого является Роман Абрамович, грозит наказание в виде штрафа от 10 до 20 тыс. рублей или приостановление деятельности на срок до 90 суток.