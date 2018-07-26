Смоляное болото обнаружено вблизи санатория «Руш» под Нижним Тагилом

Жительница посёлка Руш Татьяна Фуражова пытается привлечь внимание администрации и служб города к находящемуся вблизи санатория смоляному болоту. Она обнаружила его случайно по пути к подруге.

Местные жители рассказали журналистам «Тагил-ТВ», что в трясине погибло несколько людей, а последней жертвой стала собака. Болото не различишь с первого взгляда, но стоит наступить на него и выбраться уже практически невозможно.

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