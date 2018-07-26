Утечка аккумуляторной кислоты произошла в центре Каменска-Уральского

Инцидент с утечкой кислоты произошел при транспортировке аккумуляторной кислоты в количестве 10 емкостей. Объем каждой – 1 кубометр. Одна из таких емкостей дала течь из-за пробоины. Обнаружив проблему, очевидцы вызвали на место спецслужбы, вскоре движение на данном участке было ограничено.

Прибывшие на место пожарные организовали водяную завесу, чтобы пары опасной кислоты осели и не навредили людям.

Угрозы для населения и окружающей среды нет <...>, движение в центре Каменска-Уральского возобновлено в штатном режиме,пояснили в ГУ МЧС по Свердловской области.