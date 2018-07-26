Утечка аккумуляторной кислоты произошла в центре Каменска-Уральского
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В Каменске-Уральском в центре города произошла утечка аккумуляторной кислоты при транспортировке емкостей с опасным содержимым на «КамАЗе».
Источник: KU66.RU
Инцидент с утечкой кислоты произошел при транспортировке аккумуляторной кислоты в количестве 10 емкостей. Объем каждой – 1 кубометр. Одна из таких емкостей дала течь из-за пробоины. Обнаружив проблему, очевидцы вызвали на место спецслужбы, вскоре движение на данном участке было ограничено.
Прибывшие на место пожарные организовали водяную завесу, чтобы пары опасной кислоты осели и не навредили людям.
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Угрозы для населения и окружающей среды нет <...>, движение в центре Каменска-Уральского возобновлено в штатном режиме,пояснили в ГУ МЧС по Свердловской области.
Вскоре после внештатной ситуации поврежденная емкость была ликвидирована с места, а «КамАЗ» продолжил свой путь.
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