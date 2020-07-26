Синоптики обещают тагильчанам дожди и грозы в начале предстоящей недели
Сегодня, 15:13Здоровье и экологияФото: Медиахолдинг 1Mi
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По данным Гисметео, в начале недели в Нижним Тагиле установится теплая, но дождливая погода.
Сюжеты: Нижний Тагил
В понедельник в Нижнем Тагиле ожидаются дожди и грозы, будет малооблачно, температура воздуха — +23 градуса днем, ночью +12 градусов. Ветер северный, до 8 метров в секунду.
28 июля, во вторник, днем будет 23 градуса выше нуля, в ночное время температура опустится до +19 градусов. Ожидаются дожди и грозы. Ветер северо-западный, с порывами до 9 метров в секунду.
В среду в городе также ожидаются дожди и грозы. Днем будет 19 градусов тепла, ночью — 15 градусов выше нуля. Будет дуть северный ветер, который потом смениться на юго-западный. Скорость ветра — от 1 до 8 метров в секунду.
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