Синоптики обещают тагильчанам дожди и грозы в начале предстоящей недели

В понедельник в Нижнем Тагиле ожидаются дожди и грозы, будет малооблачно, температура воздуха — +23 градуса днем, ночью +12 градусов. Ветер северный, до 8 метров в секунду.

28 июля, во вторник, днем будет 23 градуса выше нуля, в ночное время температура опустится до +19 градусов. Ожидаются дожди и грозы. Ветер северо-западный, с порывами до 9 метров в секунду.