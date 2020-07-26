В Нижнем Тагиле еще у 25 человек был подтвержден COVID-19

С начала пандемии в городе COVID-19 был подтвержден у 1086 человек.

Напомним, что в больницах Нижнего Тагила от коронавируса лечатся около 450 пациентов. На протяжении нескольких дней в городе фиксируется около 20 новых случаев заболевания. Сегодня в Свердловской области подтвержден 241 случай заболевания COVID-19. За сутки от инфекции скончались пять человек. За сутки из больниц по выздоровлению выписали 126 свердловчан.