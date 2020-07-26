В Нижнем Тагиле семь дней в воздухе фиксируется превышение концентрации формальдегида

Так, с 13.00 17 июля по 07.00 20 июля максимальная концентрация формальдегида составила 2,7 ПДК. При этом максимальный разовый ПДК составляет 0,05 миллиграмм вещества на кубический метр, а среднесуточное содержание — 0,01 миллиграмм на кубический метр. С 13.00 20 июля по 07.00 22 июля концентрация стала ниже и составила 1,9 ПДК. С 13.00 22 июля по 07.00 23 июля концентрация немного увеличилась и составила два ПДК.

В течение недели тагильчане активно жаловались в социальных сетях на неприятный запах в разных районах города.

Дышать в Тагиле вообще невозможно, лишь дождь прошел и облака покрылись розовым оттенком, сброс льётся в небо с Коксохима, с Химпласта и НТМК. Слезы из глаз и душит кашель, как можно всё это терпеть?написал один из подписчиков в группе «Инцидент Нижний Тагил» во «Вконтакте».

Немало жалоб тагильчане оставляют и в комментариях.