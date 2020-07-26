В Свердловской области за сутки пять человек умерли от коронавируса
Сегодня, 13:32Здоровье и экологияФото: Медиахолдинг 1Mi
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За сутки пять свердловчан скончались от коронавируса. Об этом рассказали в региональном оперштабе.
Сюжеты: Коронавирус
Всего за время пандемии от инфекции умерли 236 жителей Свердловской области.
Сегодня подтвердился 241 новый случай COVID-19. Больше всего зараженных в Екатеринбурге. В России за прошедшие сутки диагноз подтвердился у 5 765 человек. Всего с начала пандемии 812 485 россиян заболели коронавирусом.
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