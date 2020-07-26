В Свердловской области зафиксировали еще 241 случай COVID-19
Сегодня, 13:19Здоровье и экологияФото: Медиахолдинг 1Mi
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В Свердловской области за сутки выявлен 241 новый случай коронавирусной инфекции, рассказали в оперштабе.
Сюжеты: Коронавирус
Наибольшее число заболевших зафиксировано в Екатеринбурге — 107 человек. Общее число больных в регионе составляет 19 473 человека. За сутки выписали 126 человек, всего за время пандемии выздоровели 14 358 человек.
166 свердловчан находятся в тяжелом состоянии, 74 человека на аппаратах ИВЛ. В состоянии находятся 700 человек.
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