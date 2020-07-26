За минувшие сутки коронавирус подтвердился у 5,7 тысяч россиян
Сегодня, 12:49Здоровье и экологияФото: pixabay.com
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За минувшие сутки в России коронавирусом заболели 5 765 человек, сообщает оперативный штаб.
Сюжеты: Коронавирус
Общее число заразившихся COVID-19 в стране достигло 812 485. Новые случаи заболевания зарегистрированы в 83 регионах России. В Москве заболели 683 человека.
За сутки от коронавируса скончались 77 россиян. Общее число смертей — 13 269. За аналогичный период выздоровели 3 110 пациентов, за все время пандемии — 600 250 пациентов.
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