За минувшие сутки коронавирус подтвердился у 5,7 тысяч россиян

Общее число заразившихся COVID-19 в стране достигло 812 485. Новые случаи заболевания зарегистрированы в 83 регионах России. В Москве заболели 683 человека.

За сутки от коронавируса скончались 77 россиян. Общее число смертей — 13 269. За аналогичный период выздоровели 3 110 пациентов, за все время пандемии — 600 250 пациентов.