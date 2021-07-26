Экстренное предупреждение из-за гроз и ветра объявлено в Свердловской области

В течение суток 26 июля местами в Свердловской области ожидаются очень сильные дожди, ливни, грозы и крупный град, местами крупный, сообщает ФГБУ «Уральское УГМС».
По прогнозам синоптиков, местами в регионе возможно шквалистое усиление ветра до 25 метров в секунду.
Опасные метеорологические явления могут привести к повреждению линий связи и электропередач, затруднению движения автотранспорта, дождевому паводку, затоплению территории, размыву почвы и автомобильных дорог, а также повреждению сельскохозяйственных культур.
Напомним, из-за засухи в 39 муниципалитетах Свердловской области с 22 июля введен режим ЧС. Такое решение принял губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. Он отметил, что засуха уже причинила региону ущерб в размере 4 миллиардов рублей.