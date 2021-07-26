Из-за заболевших сотрудников целый отряд отправился домой из уральского лагеря

Из-за заболевших сотрудников целый отряд отправился домой из уральского лагеря
Из-за заболевших сотрудников целый отряд отправился домой из уральского лагеря
Сегодня, 21:12Здоровье и экологияФото: 1mediainvest.ru
Из-за того, что в лагере «Чайка» в Свердловской области у нескольких сотрудников подтвердились тесты на коронавирус, целый отряд отправился домой. Об этом заявил директор лагеря Всеволод Караваев.

Также по причине выявленной инфекции начало четвертой и пятой смен было перенесено на неделю. Теперь четвертая смена начнется 2 августа, сообщает «КП-Екатеринбург» со ссылкой на пресс-службу УрФУ.

В лагере был зафиксирован один случай заноса, однако за счет оперативных противоэпидемических мероприятий удалось избежать распространения инфекции, рассказали в оперштабе. Один отряд был вывезен досрочно, другие дети смогли продолжить отдых. Предполагается, что организатор взял больший временной люфт для набора и обследования персонала.

Теперь, перед началом смен, в лагере будет осуществлена дезинфекционная обработка корпусов. Также все сотрудники дополнительно сдадут ПЦР-тесты.

Напомним, 21 июля стало известно, что информацию о заносе COVID-19 в детский оздоровительный лагерь «Исетские Зори» в Каменске-Уральском подтвердил региональный операштаб по борьбе с коронавирусной инфекцией. Теперь лагерь продолжит работу после проведения всех необходимых карантинных мероприятий и дезобработки.

Сюжеты:
Коронавирус
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