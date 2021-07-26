Новое тяжелое осложнение у переболевших коронавирусом обнаружено учеными

Новое тяжелое осложнение у переболевших коронавирусом обнаружено учеными
Новое тяжелое осложнение у переболевших коронавирусом обнаружено учеными
Сегодня, 09:30Здоровье и экологияФото: 1МI
Ученые выявили новое тяжелое осложнение у переболевших COVID-19 пациентов. По их данным, коронавирус может привести к ухудшению умственных способностей человека.

По итогам наблюдения за группой из 80 тысяч человек разных возрастов и профессий, британские ученые обнаружили, что коронавирус влияет на когнитивные функции человека, сообщают «Новые известия».

Среди осложнений после инфицирования — ухудшение памяти и внимания, упадок сил и проблемы с концентрацией, а также нарушение ориентации в пространстве.

Масштабное исследование подтверждает, что стойкие неврологические изменения связаны с осложнениями после ковида, передает «Эхо Москвы» со ссылкой на результаты исследований, которые были опубликованы в медицинском журнале The Lancet.

Ученые установили связь между тяжестью течения заболевания и масштабом поражений мозга: более выраженные симптомы осложнений появляются у тех, кто тяжелее болел коронавирусом.

Напомним, Минздрав России уточнил показания к медотводу от вакцинации против коронавируса. Обновленная версия методических рекомендаций по вакцинации взрослого населения от COVID-19 опубликована на сайте ведомства.

Сюжеты:
Коронавирус
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