Превышений ПДК загрязнений нет: замеры воздуха в Нижнем Тагиле 26 июля

26 июля при замерах воздуха на привокзальной площади в Нижнем Тагиле показатели диоксида азота были от 0,1 до 0,5. корреспондентом TagilCity.ru были произведены длительные замеры.

По результатам двухминутных замеров индекс диоксида азота был от 0,1 до 0,5. Следом мы сделали 20-минутные замеры диоксида серы, диоксида азота, синильной кислоты, формальдегида и сероводорода, их показатели остались на нулевом уровне. Фото: tagilcity.ru Прямые эфиры с данными по замерам воздуха в Нижнем Тагиле редакция TagilCity.ru проводит в Instagram. Информация о состоянии атмосферы получена на основании инструментальных замеров газоанализатором «Геолан-1П». Указанные сведения не являются официальными и могут отличаться от замеров, опубликованных уполномоченным государственным органом. Для получения официальной информации о состоянии окружающей среды редакция «TagilCity» рекомендует направлять соответствующие запросы в Уральское межрегиональное управление Росприроднадзора. Апелляционная жалоба тагильчан и требование президента РФ. Эко-итоги в Нижнем Тагиле

Материалы по теме: Превышений ПДК не обнаружено: замеры воздуха в Нижнем Тагиле 25 июля

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter