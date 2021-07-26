Сотни мертвых рыб выкинуло на берег озера в Челябинской области

По словам одного из местных жителей Михаила, за несколько лет озеро сильно обмелело, поэтому там долгое время никто не купается. Он предполагает, что рыба могла задохнуться от нехватки воздуха. На это повлияла жара. Также Михаил не исключает, что произошло вмешательство извне, так как каждый год это время происходит опрыскивание посевов от вредителей.
Верю в эту версию в том числе из-за странных темно-зеленых пятен на чешуе погибших рыб. Это точно не водоросли — они принимают совершенно другой цвет,отметил Михаил.
Теперь профильным органам нужно провести анализ воды, заявил заместитель министра экологии Челябинской области Виталий Безруков. Он также не исключает, что инцидент произошел из-за попадания в воду «хоз-фекальных» стоков с поселка, сообщает «КП-Челябинск».