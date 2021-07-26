Уральские офтальмохирурги запатентовали сокращающий время операции инструмент

Изобретения для удаления силиконового масла из полости за хрусталиком представляет собой канюлю. Оно вводится во время операции, связанной с отслойкой сетчатки. В результате масло расправляет сетчатку, после чего, спустя несколько месяцев, оно заменяется солевым раствором. Данный способ сокращает продолжительность операции как минимум в два раза, заявил заведующий первым офтальмологическим отделением СОКБ №1 Андрей Гринев.
Силиконовое масло, которое находится в полости глаз, образовывает большое количество микроскопических капель. Их проблематично убрать через прокол. Данные частицы никак не сказываются на зрении, однако из-за них у пациента могут появляться мушки перед глазами. В процессе эксперимента медики установили, что качество удаления масла повышается, когда используются новые канюли, сообщает пресс-служба здравоохранения Свердловской области.
Напомним, 12 июля стало известно, что медики ГКБ №40 Екатеринбурга спасли охотника, получившего пять переломов. Он упал с семиметровой высоты. Врачи имплантировали в организм пациента специальный аппарат, который поможет ему преодолеть боль.