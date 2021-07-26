Уральские офтальмохирурги запатентовали сокращающий время операции инструмент

Изобретения для удаления силиконового масла из полости за хрусталиком представляет собой канюлю. Оно вводится во время операции, связанной с отслойкой сетчатки. В результате масло расправляет сетчатку, после чего, спустя несколько месяцев, оно заменяется солевым раствором. Данный способ сокращает продолжительность операции как минимум в два раза, заявил заведующий первым офтальмологическим отделением СОКБ №1 Андрей Гринев.